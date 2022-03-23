Медведев одобрил решение РФС по вопросу расширения РПЛ

— Относительно того, что спортивный принцип даже в нынешние тяжелые времена нельзя нарушать, то я считаю, что это очень правильно, что РФС думает о развитии нашего футбола не только по РПЛ, но и по остальным нашим лигам, — приводит слова Медведева ТАСС.
Медведев также добавил, что вопрос о возможном расширении Российской Премьер-Лиги вновь будет поднят в конце сезона. В настоящее время в чемпионате России выступает 16 команд. Предлагается увеличить это число до 18.
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