Соперниками станут «Торпедо-2», «Велес» и «Сочи». Отметим, что для болельщиков подмосковного клуба будет организована онлайн-видеотрансляция первых двух спаррингов, – сообщает официальный телеграм-канал клуба.
«Химки» завершили прошлый сезон чемпионата России на 13 месте, набрав 32 очка. В ходе стыковых матчей подмосковная команда обыграла хабаровский «СКА» с общим счетом 4:1 и сохранила прописку в элите российского футбола.
Стали известны соперники «Химок» по товарищеским матчам на сборах
Подмосковные «Химки» проведут 3 товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги.
Фото: РФС