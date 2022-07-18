"Ситуация с поиском клуба самая продвинутая. Были варианты, но где-то не сходились по личным условиям. Ведем переговоры с рядом клубов. Надеемся, что в самое ближайшее время наступит ясность. Это один российский клуб, и один зарубежный", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, в апреле стало известно, что Новосельцев расторг контракт с тульским "Арсеналом", за который выступал с лета прошлого года. Сообщалось, что у Ивана случился конфликт с президентом туляков Гурамом Аджоевым, который привел к уходу футболиста из клуба.
В прошедшем сезоне на счету Новосельцева 15 матчей в РПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом. Ранее защитник также играл за "Сочи", "Зенит", "Ростов", "Анжи" и "Торпедо".
Агент Новосельцева: ситуация с поиском клуба самая продвинутая
Агент Александр Клюев, представляющий интересы Ивана Новосельцева, рассказал о будущем его клиента.
Фото: РПЛ