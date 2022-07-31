"Когда забью? Я сам жду. Наверное, от большого желания немного не получается. Но думаю, что в ближайших матчах, если будут моменты, постараюсь забить.
Какие позиции будут высокими для "Спартака"? Это призовые места. Чемпионство по силам? Будем бороться. Почему нет?" - цитирует футболиста "СЭ".
"Спартак" в третьем туре Российской Премьер-лиги одержал уверенную победу над "Оренбургом" со счетом 4:1. Хлусевич поучаствовал в одном из взятий ворот – отдал голевую передачу на полузащитника красно-белых Квинси Промеса.
Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 7 очков в трех встречах и сравнялись по количеству очков с лидирующим в таблице первенства "Зенитом" - красно-белые разместились на второй строчки по дополнительным показателям.
Хлусевич – после победы над "Оренбургом": "Спартак" будет бороться за чемпионство РПЛ
Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от победы над "Оренбургом" и ожиданиями от нового сезона.
Фото: ФК "Спартак"