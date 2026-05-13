Шишкин отреагировал на возможное возвращение Шварца в РПЛ

Бывший российский футболист Роман Шишкин прокомментировал информацию о том, что экс-наставник московского "Динамо" Сандро Шварц может возглавить ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Шишкин признался, что ему больше по душе, когда клубы назначают на должность главного тренера отечественных специалистов.

"В нынешнее время отношусь к легионерам скептически. У меня душа лежит к российским тренерам. Однако Шварц знаком с нашим чемпионатом, у него были неплохие результаты с "Динамо". Почему бы и нет?

Если у него самого есть желание, он достаточно адаптирован к РПЛ. Я бы не сказал, что это идеальная фигура, но, если ЦСКА рассматривает легионеров, как "Спартак", то почему бы и нет?" — передаёт слова Шишкина "Чемпионат".

Сандро Шварц тренировал "Динамо" с 2020 по 2022 год. Под его руководством в сезоне 2021/2022 команда стала бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги и дошла до финала Кубка России, где проиграла "Спартаку" (1:2).

