Шишкин отреагировал на возможное возвращение Шварца в РПЛ

"В нынешнее время отношусь к легионерам скептически. У меня душа лежит к российским тренерам. Однако Шварц знаком с нашим чемпионатом, у него были неплохие результаты с "Динамо". Почему бы и нет?
Если у него самого есть желание, он достаточно адаптирован к РПЛ. Я бы не сказал, что это идеальная фигура, но, если ЦСКА рассматривает легионеров, как "Спартак", то почему бы и нет?" — передаёт слова Шишкина "Чемпионат".
Сандро Шварц тренировал "Динамо" с 2020 по 2022 год. Под его руководством в сезоне 2021/2022 команда стала бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги и дошла до финала Кубка России, где проиграла "Спартаку" (1:2).