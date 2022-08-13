- "Зенит" на слуху в Бразилии, здесь играют Малком и Клаудиньо - два футболиста, которые играли в "Коринтиансе". Так что я следил за их карьерой. О возможности перехода в "Зенит" я узнал, когда команда была на карантине перед матчем с "Сантосом". Мне позвонил агент и сказал, что есть такой вариант. Я сразу ответил, что готов. Хотел попробовать свои силы. Мне это было очень интересно. И когда я прилетел в Петербург, с первой минуты понял, что сделал правильный выбор. Меня очень хорошо приняли. Уже не терпится показать, на что я способен. Рад оказаться в сильнейшем клубе России, - приводит слова Мантуана Sport24.
21-летний атакующий хавбек Густаво Мантуан перешел в "Зенит" на правах аренды в рамках масштабной сделки сине-бело-голубых с бразильским "Коринтиансом", в ходе которой произошел арендный размен нападающего Юри Алберто на вингера Мантуана и голкипера Ивана. Петербуржцы являются действующими чемпионами России и в прошедшем сезоне выиграли это звание в четвертый раз подряд. 25-летние бразильские полузащитники Малком и Клаудиньо выступают за "Зенит" с августа 2019 года и с августа 2021 года соответственно. В текущем сезоне сине-бело-голубые стали обладателями Суперкубка России, разгромив московский "Спартак" со счетом 4:0, а в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимают шестое место по итогам 4 тура, набрав 8 очков.
Мантуан: "Зенит" на слуху в Бразилии. Рад оказаться в сильнейшем клубе России
Атакующий полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан рассказал подробности своего перехода к сине-бело-голубым.
Фото: ФК "Зенит"