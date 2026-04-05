Мостовой: если "Спартак" проиграет "Локомотиву", останутся вне призовой тройки

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби с "Локомотивом" в 23-м туре чемпионата России.
"Если не выиграют, останутся вне призовой тройки. И через несколько дней в Петербурге играть на Кубок с "Зенитом". Туда хотя бы ехать с хорошим настроением. Вот почему важна эта победа.

Если "Спартак" проиграет "Локомотиву", математически не потеряет шансы на третье место. Но принципиальной разницы нет — занимаешь ты третье место или пятое. Какая разница?" - сказал Мостовой.

Сегодня, 5 апреля, состоится дерби между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 19:30 по столичному времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым.

На данный момент красно-белые набрали 38 очков и занимают 6-ю строчку в турнирной таблице. "Железнородожники" идут на 3-м месте, имея в своем активе 44 балла.

Источник: "Чемпионат"

