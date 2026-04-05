Мостовой: если "Спартак" проиграет "Локомотиву", останутся вне призовой тройки

Если "Спартак" проиграет "Локомотиву", математически не потеряет шансы на третье место. Но принципиальной разницы нет — занимаешь ты третье место или пятое. Какая разница?" - сказал Мостовой.
Сегодня, 5 апреля, состоится дерби между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 19:30 по столичному времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым.
На данный момент красно-белые набрали 38 очков и занимают 6-ю строчку в турнирной таблице. "Железнородожники" идут на 3-м месте, имея в своем активе 44 балла.
