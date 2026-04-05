"Это противоречит правилам ФИФА". В "Спартаке" выступили с заявлением по ситуации с Бонгонда

В пресс-службе "Спартак" прокомментировали задержку в сборной ДР Конго вингера Тео Бонгонда, который до сих пор не вернулся в клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Федерация футбола ДР Конго велела всем футболистам сборной остаться в Киншасе с 3 по 5 апреля. Это противоречит правилам ФИФА.

Будем разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм", - сообщили "Чемпионату".

Напомним, Конголезская футбольная федерация решила задержать игроков своей сборной до понедельника для участия в праздничных мероприятиях по случаю выхода национальной команды в финальную часть чемпионата мира. Однако, согласно правилам ФИФА, футболисты обязаны вернуться в свои клубы в течение 48 часов после игр сборных.

