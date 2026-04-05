Гол Роналдо принес "Ростову" победу над "Пари НН"

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и "Пари НН" завершился победой подопечных Джонатана Альбы со счетом 1:0.
Фото: ФК "Пари НН"
Единственный гол в игре забил нападающий "Ростова" Роналдо.

На данный момент "Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. "Ростов" располагается на 10-й строчке с 25 баллами в своем активе.

Чемпионат России

23 тур

Гол: Роналдо, 29.

"Пари НН": Медведев, Кирш, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов (Коледин, 46), Вешнер Тичич (Сидоренко, 85), Лесовой (Сефас, 46), Бальбоа (Урванцев, 46), Олусегун.

"Ростов": Ятимов, Мелёхин, Чистяков (Игнатов, 71), Семенчук, Вахания, Щетинин (Шанталий, 71), Миронов, Кучаев (Мохебби, 61), Роналдо (Лангович, 61), Голенков, Сулейманов (Шамонини, 90+2).

Предупреждения: Щетинин, 51, Чистяков, 55, Фаринья, 79, Голенков, 86, Урванцев, 90+5.

