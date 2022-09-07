"Химки" не будут делать приобретений до закрытия трансферного окна", - передает слова Терюшкова "Матч ТВ".
"Химки" после девяти туров нынешнего сезона Российской Премьер-лиги опустились в зону стыковых матчей – команда находится на 13-м месте в таблице. Химчане потерпели поражение в пяти последних матчах с общим счетом 3:15.
10 сентября подопечные Спартака Гогниева на своем поле примут самарские "Крылья Советов", стартовый свисток запланирован на 15:00 по столичному времени.
В "Химках" рассказали, планируют ли новые приобретения до закрытия летнего трансферного окна
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о работе подмосковного коллектива на трансферном рынке.
Фото: ТАСС