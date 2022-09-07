Матчи Скрыть

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лорьян
20:00
ЛионНе начат
П1 4.2X 4П2 1.75
Сделать ставку

В "Химках" рассказали, планируют ли новые приобретения до закрытия летнего трансферного окна

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о работе подмосковного коллектива на трансферном рынке.
Фото: ТАСС
"Химки" не будут делать приобретений до закрытия трансферного окна", - передает слова Терюшкова "Матч ТВ".

"Химки" после девяти туров нынешнего сезона Российской Премьер-лиги опустились в зону стыковых матчей – команда находится на 13-м месте в таблице. Химчане потерпели поражение в пяти последних матчах с общим счетом 3:15.

10 сентября подопечные Спартака Гогниева на своем поле примут самарские "Крылья Советов", стартовый свисток запланирован на 15:00 по столичному времени.


Химки Терюшков
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Карпин назвал причину непопадания Дзюбы и Оздоева в расширенный список сборной России
"Краснодар" объявил о подписании полузащитника Батчи из "Шавиша" 1
Карасев рассудит "Ростов" и "Спартак", Иванов – главный арбитр матча ЦСКА – "Краснодар" 2
ЭСК: Бейл фолил на Мойзесе во втором тайме матча ЦСКА – "Крылья", Любимов должен был назначить пенальти 3
РФС назвал ошибкой решение назначить пенальти в пользу "Пари НН" при преимуществе "Факела" в счете
Официально: судья Виталий Мешков ошибочно не стал назначать пенальти в пользу "Урала" за фол Сазонова 4
15 новых фамилий, отсутствие легионеров и другая линия атаки от Карпина. Разбираем расширенный состав сборной России 3
ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота "Торпедо" на последних минутах матча с "Ростовом" 5
Экс-форвард "Спартака" и "Локомотива" Зе Луиш перешел в "Хатайспор"
"Торпедо" объявило о переходе защитника "Чукарички" Рогановича
"Крылья Советов" арендовали полузащитника "Локомотива" Бабкина
В "Химках" рассказали, планируют ли новые приобретения до закрытия летнего трансферного окна
"В теории допускаю". Терюшков отреагировал на слухи об увольнении менеджмента "Химок" 1
В "Рубине" подтвердили запрет от РФС на регистрацию новых игроков
СМИ: игроки "Факела" просили гендиректора оставить Василенко главным тренером 1
"Крылья Советов" объявили о подписании полузащитника сборной Боснии и Герцеговины 1
СМИ: РФС запретит "Рубину" регистрировать новичков за долги перед агентом Ломовицкого 1
Представитель Миранчука отреагировал на заявление спортдиректора "Торино" о сроках восстановления игрока 1
Агент Кузьмичева объяснил, почему новичок "Локомотива" не перешел в "Спартак" 1
Шмаров - о товарищеском матче сборной России против Киргизии: в нынешней ситуации все игры будут интересными 2 эксклюзив
Источник: сборная России ведет переговоры о товарищеских матчах с Перу и Сенегалом 2
Шмаров: нужен ли «Спартаку» Тедеско? Зачем? Пускай работает Абаскаль 4 эксклюзив
Карраскаль во второй раз подряд признан игроком месяца в ЦСКА 4
Официально: Кузьмичев подписал четырехлетний контракт с "Локомотивом" 2
Агент Педриньо заявил, что не слышал об интересе "Локомотива" к игроку 4
Агент Хаджикадунича: Деннис точно не вернется в Россию
"Урал" объявил об уходе Кузьмичева в "Локомотив"
"У него было сожаление, что это не совершилось". Карпин - о разговоре с Захаряном после срыва трансфера в "Челси"
"РБ Лейпциг" - об уходе Тедеско: отличный человек и хороший тренер. Он обязательно будет успешен в будущем 3
СМИ: нежелание подписывать Роналду стало одной из причин увольнения Тухеля из "Челси" 1
Все новости
-