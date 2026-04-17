"Готовы отпустить даже бесплатно". В Греции рассказали о будущем Чалова в ПАОКе

Греческий журналист Антонис Ойкономидис высказался о будущем Федора Чалова в ПАОКе.
Фото: ФК ПАОК
По словам Ойкономидиса, ПАОК хотел избавиться от Чалова из-за плохой игры форварда и готов отпустить игрока даже бесплатно.

- Он точно не останется в ПАОК. Ему там негде играть, он был плох, когда выходил на поле. ПАОК хотел избавиться от него как минимум год, но его зарплата была и остаётся высокой. Это была главная проблема, потому что он не мог найти клуб, который бы её покрывал.
ПАОК будет готов отпустить его даже бесплатно, они будут обсуждать любые варианты, которые появятся, где бы то ни было, - приводит слова Ойкономидиса "Советский Спорт".

Федор Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года за 3 миллиона евро. В составе греческого клуба российский форвард провел во всех турнирах 64 матча и отметился восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. На данный момент рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 5 миллионов евро.

В зимнее трансферное окно россиянин на правах аренды присоединился к турецкому "Кайсериспору" - соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Чалов провел за турецкий клуб девять матчей и не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

