Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
3 - 0 3 0
ЧелябинскЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

Козлов высказался об игровом времени в ЦСКА

Хавбек ЦСКА Данила Козлов ответил на вопрос об игровом времени в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Очень надеюсь, что все будет зависеть от меня. Если отлично себя проявлю на тренировках, то тренер даст шанс, поставит в стартовый состав. Хотя никаких обещаний, понятно, не было и быть не может", - сказал Козлов.

Данила Козлов, играющий на позиции атакующего полузащитника, перешел в ЦСКА этой зимой из "Краснодара". Стороны подписали контракт до июня 2029 года с возможностью продления еще на сезон. В составе "армейцев" 21-летний хавбек принял участие в 6 матчах РПЛ и 3 играх Кубка России, в которых отыграл суммарно 439 минут и отметился голевой передачей.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится