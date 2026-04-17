Козлов высказался об игровом времени в ЦСКА

"Очень надеюсь, что все будет зависеть от меня. Если отлично себя проявлю на тренировках, то тренер даст шанс, поставит в стартовый состав. Хотя никаких обещаний, понятно, не было и быть не может", - сказал Козлов.
Данила Козлов, играющий на позиции атакующего полузащитника, перешел в ЦСКА этой зимой из "Краснодара". Стороны подписали контракт до июня 2029 года с возможностью продления еще на сезон. В составе "армейцев" 21-летний хавбек принял участие в 6 матчах РПЛ и 3 играх Кубка России, в которых отыграл суммарно 439 минут и отметился голевой передачей.
