Комличенко: Карпин не обсуждает со мной предвзятое судейство, но всё и так видно, это лежит на поверхности

- Карпин не обсуждает со мной предвзятое судейство, но всё и так видно, это лежит на поверхности. Мы все про это уже знаем, и мне лично судьи уже говорят. Что уже обсуждать? Всё видно и ясно - приходится как-то играть. Вы всё сами видели в матче с "Уралом". Все пять моментов были на мне - сказать, что все эпизоды были высосаны из пальца, нельзя. По моему мнению, всё было очевидно. Когда помощник говорит, что пенальти стопроцентный, а человек не понимает… - цитирует Комличенко "РБ Спорт".
В матче 13 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Урал" (1:2) главный рефери Евгений Турбин назначил пенальти за нарушение против нападающего желто-синих Николая Комличенко только после подсказки видеоарбитра Павла Кукуяна. В концовке первого тайма Турбин не удалил с поля полузащитника гостей Ибраиму Сиссе, который попал Комличенко шипами в голень при выпрямленной ноге, несмотря на подсказку ВАР и личный видеопросмотр. Также арбитр не стал назначать пенальти за нарушение против Николая на 57 минуте, о котором сигнализировал ВАР.
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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал судейство в домашнем матче с "Уралом" (1:2).
Фото: ФК "Ростов"