- Есть ли интерес к Алексею со стороны "Ростова"? Без комментариев. Со стороны других клубов? Это точно без комментариев. Был ли разговор с Семаком или руководством клуба по ситуации с игровым временем Алексея в "Зените"? Пока не было, - передает слова Клюева "Спорт День за Днем".
Ранее появилась информация о возможном трансферном интересе к 28-летнему игроку "Зенита" Алексею Сутормину, способному сыграть на фланге обороны, атаки или полузащиты, со стороны "Ростова". В текущем сезоне на счету Сутормина 11 матчей во всех турнирах за сине-бело-голубых без результативных действий.
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В "Зените" не стали комментировать слухи об интересе "Ростова" к Сутормину
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Агент Сутормина: разговора с Семаком по игровому времени Алексея пока не было
Агент защитника "Зенита" Алексея Сутормина Александр Клюев отреагировал на вопросы об интересе к игроку со стороны различных клубов.
Фото: ФК "Зенит"