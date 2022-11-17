"Впустую провёл полтора часа. Даже футболом тяжело назвать то, что мы все сегодня видели. Но то, что мы сегодня увидели — печально. Футболом это не назовёшь. Поиграли просто в квадрат без ворот. Не пойму, зачем сегодня нужны были ворота", - приводит слова Павлюченко "Чемпионат".
Сборная России в Душанбе встречалась в товарищеском матче с национальной командой Таджикистана, которая стала первой в истории встреч этих команд. Матч завершился нулевой ничьей.
В следующем товарищеском матче сборная России сыграет со сборной Узбекистана. Встреча пройдет 20 ноября в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Павлюченко: впустую провел полтора часа. Тяжело назвать матч Таджикистан - Россия футболом
Бывший форвард "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко оценил игру национальной команды против Таджикистана.
Фото: РИА Новости