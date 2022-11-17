Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Таджикистан
0 - 0 0 0
РоссияЗавершен
Сирия
0 - 1 0 1
БеларусьЗавершен
Иордания
1 - 3 1 3
ИспанияЗавершен
Марокко
3 - 0 3 0
ГрузияЗавершен
Сделать ставку

Павлюченко: впустую провел полтора часа. Тяжело назвать матч Таджикистан - Россия футболом

Бывший форвард "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко оценил игру национальной команды против Таджикистана.
Фото: РИА Новости
"Впустую провёл полтора часа. Даже футболом тяжело назвать то, что мы все сегодня видели. Но то, что мы сегодня увидели — печально. Футболом это не назовёшь. Поиграли просто в квадрат без ворот. Не пойму, зачем сегодня нужны были ворота", - приводит слова Павлюченко "Чемпионат".

Сборная России в Душанбе встречалась в товарищеском матче с национальной командой Таджикистана, которая стала первой в истории встреч этих команд. Матч завершился нулевой ничьей.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет со сборной Узбекистана. Встреча пройдет 20 ноября в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.


Павлюченко Сборная России Сборная Таджикистана
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Пиняев: тяжело играть на таком поле? Плохому танцору сами понимаете, что мешает 1
Пономарев - об игре с Таджикистаном: надо граммов триста выпить, чтобы смотреть такой футбол. Просто кошмар эксклюзив
Тренер сборной Таджикистана Сегрт: для нас эта ничья равносильна победе
Карпин: даже по составу видно, что нет цели кровь из носа обыграть Таджикистан 5
Павлюченко: впустую провел полтора часа. Тяжело назвать матч Таджикистан - Россия футболом 2
Осинькин – о дебюте Пиняева за сборную России: он всегда выделяется игровой наглостью 1
Песьяков - о травме в матче с Таджикистаном: это не газон, это ковер
Карпин - о ничьей с Таджикистаном: игра абсолютно не была равной
Кафанов: боюсь, Песьяков пропустит матч против Узбекистана и игры "Ростова"
Монсон: хотел болеть за Россию на ЧМ-2022, но ее несправедливо лишили возможности туда попасть 1
"Локомотив" объявил о пополнении в тренерском штабе
Россия и Таджикистан сыграли в безголевую ничью, Песьяков травмировался через 6 минут после выхода на поле 34
Спортдиректор "Крыльев": Пиняев и Солдатенков попали в старт сборной России – пожелаю вернуться здоровыми
Песьяков получил травму в товарищеском матче с Таджикистаном. Он заменил Селихова во втором тайме 1
Агент Захаряна: если Арсен и получит армянский паспорт, то не для того, чтобы быстрее уехать в Европу 3
-