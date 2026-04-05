Тренер "Балтики" подвел итог матча с махачкалинским "Динамо"

Тренер "Балтики" Юрий Нагайцев подвел итоги матча 23 тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Нагайцева, игрокам "Балтики" не удалось встряхнуться.

- Немного рано успокоились: игра удается, все хорошо. Не удалось встряхнуть ребят, что надо играть до конца.
Говорили об этом в перерыве, что второй тайм нужно провести так же, как играли в начале и в середине первого. Но не удалось достучаться, - приводит слова Нагайцева "Матч ТВ".

Сегодня, 5 апреля, калининградская "Балтика" на выезде сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 23 тура Российской Премьер-Лиги - 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметился Гамид Агаларов (дубль), в составе гостей - Брайан Хиль и Сергей Варатынов.

По итогам 23 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками, калининградцы занимают четвертое место с 43 баллами в своем активе.

