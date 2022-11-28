– Клаудиньо не раз обращался к судье, что его бьют по ногам. У зенитовцев перехлестывали эмоции. Тут арбитру надо вмешиваться. Если ты видишь, что игроки все время друг друга цепляют, задевают по ногам, надо реагировать! А если три раза цепляют, а ты не предъявляешь желтую, то все выливается в потасовку. Клаудиньо и Венделу доставалось от спартаковцев, а Москалев на все закрывал глаза, – цитирует "СЭ".
"Зенит" и "Спартак" встречались между собой вчера, 27 ноября 2022 года, в Санкт-Петербурге. Матч проходил в рамках Кубка России по футболу и его шестого (финального) тура. Красно-белые подходили к этому туру на первом месте, "Зенит" был третьим, а самарские "Крылья Советов" располагались между ними. Во вчерашнем очном матче в основное время "Зенит" и "Спартак" сыграли вничью (0:0), после чего случилась массовая потасовка между футболистами обеих команд, в результате которой красные карточки получили Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев со стороны "Спартака" и Вильмар Барриос, Малком и Родригао со стороны "Зенита". В серии пенальти лучше оказался "Зенит", но остался на том же третьем месте в группе.
Орлов: потасовка между "Зенитом" и "Спартаком" случилась из-за того, что Москалев закрывал глаза на фолы спартаковцев
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о потасовке между футболистами "Зенита" и "Спартака" после матча 6-го тура Кубка России.
Фото: ТАСС