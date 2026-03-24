"Оренбург" попросил ЭСК рассмотреть эпизоды с двумя неназначенными пенальти в ворота "Спартака"

Оренбуржцы обратились в ЭСК по итагм 22-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"Оренбург" обратился в ЭСК РФС по итогам матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака". Игра проходила 22 марта в Оренбурге на стадионе "Газовик" и завершилась поражением хозяев поля со счетом 2:0.

Оренбуржцы просят комиссию рассмотреть два эпизода с неназначенными пенальти в корота красно-белых, которые произошли на 7-й и 67-й минутах встречи. Напомним, на матче работал главный арбитр Рафаэль Шафеев.

Источник: "Чемпионат"

