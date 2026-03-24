В ЦСКА прокомментировали интерес к Коутиньо

"В том или ином виде фамилия Коутиньо упоминалась в клубе, но не более того. Нужно понимать, что во время трансферного окна очень много фамилий проходят через спортивный департамент, через селекционеров.
Понятно, что Коутиньо в свои лучшие годы — это один из ярчайших игроков своего поколения. Но на момент середины февраля ситуация уже была чуть иной — трансферная кампания ЦСКА была завершена на 99 процентов", - сказал Брейдо.
Напомним, в минувшее зимнее трансферное окно в СМИ сообщалось, что московский ЦСКА проявляет интерес к бывшему атакующему полузащитнику "Ливерпуля" и "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом в его карьере стал "Васко да Гама", который он покинул в феврале этого года. Также за свою карьеру он выступал за миланский "Интер", мюнхенскую "Баварию", "Астон Виллу" и ряд других клубов. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.
