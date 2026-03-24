"Урал" может уволить Березуцкого после одной победы в 4 матчах

Стал известен потенциальный преемник Василия Березуцкого на посту главного тренера "Урала".
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, в "Урале" рассматривают возможность увольнения Василия Березуцкого с поста главного тренера команды. Сообщается, что возглавить уральцев может Александр Сторожук.

Березуцкий работает в клубе с декабря прошлого года. После рестарта сезона екатеринбуржцы одержали под его руководством всего одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

После 25 туров оранжево-черные опустились на третье место в турнирной таблице. Подопечные Березуцкого набрали 45 очков и на один балл отстают от идущей второй "Родины".

Источник: "РБ Спорт"

