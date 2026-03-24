Экс-наставник "Спартака" Абаскаль уволен из мексиканского клуба

Экс-наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль в ближайшее время покинет пост главного тренера "Атлетико Сан-Луис".
Фото: ФК "Спартак"
По информации Telemundo Deportes, решение об увольнении испанского специалиста было принято пару дней назад, а официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Абаскаль возглавил мексиканскую команду летом 2025 года. В текущем чемпионате Мексики после 12 туров команда располагается на 15-й позиции, имея в активе 11 очков.

