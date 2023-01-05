"Какие аргументы в пользу этого перехода? Все стремятся играть в Европе. Лучшие игроки выступают там. Команды лучшие в Европе. Смотрибельность, зрители — всё там. Зачем форсировать? Лучше подождать год-два. Ни одного аргумента в пользу перехода в Азию лично я не вижу. Это будет ошибочное решение", - цитирует Романцева "Первый канал".
Напомним, ранее на исполкомах РФС в конце декабря неоднократно обсуждалась идея о выходе из состава УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о выходе России в срок до полугода, если заявление было бы подано до конца 2022 года, но в итоге РФС заявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы для возвращения России к международным соревнованиям.
Романцев: не вижу ни одного аргумента в пользу перехода в Азию. Это будет ошибочное решение
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев выступил против возможного перехода РФС в АФК.
Фото: РФС