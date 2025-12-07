- Я говорил перед игрой: от судьи можно ожидать чего угодно. Поэтому нельзя было давать ему повода. К сожалению, дали сами им козырь в руки и на этом погорели, - сказал Биджиев на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале махачкалинского "Динамо".
Матч 18 тура Российской премьер-лиги "Динамо" Мх - "Пари Нижний Новгород" прошёл 7 декабря в Каспийске и завершился выездной победой волжан со счётом 1:0. Единственный гол в этой игре забил на 37-й минуте нападающий нижегородцев Хуан Боселли, реализовавший пенальти. К этому моменту гости играли в большинстве после прямой красной карточки защитника махачкалинцев Джамала Табидзе на 20-й минуте.
Биджиев - игрокам "Динамо" Мх перед своей отставкой: мы дали судье козырь в руки и на этом погорели
Экс-главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев обратился к игрокам после поражения от "Пари НН" (0:1) незадолго до объявления о его отставке.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала