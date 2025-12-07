Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
2 - 4 2 4
ЛокомотивЗавершен
Балтика
19:00
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
Фулхэм
19:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
3 - 0 3 0
ЖиронаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эспаньол
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Рома2 тайм
Лацио
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
0 - 1 0 1
Вердер1 тайм
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
0 - 1 0 1
Анже2 тайм
Осер
19:15
МетцНе начат
Гавр
19:15
ПарижНе начат
Лорьян
22:45
ЛионНе начат

Биджиев - игрокам "Динамо" Мх перед своей отставкой: мы дали судье козырь в руки и на этом погорели

Экс-главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев обратился к игрокам после поражения от "Пари НН" (0:1) незадолго до объявления о его отставке.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Я говорил перед игрой: от судьи можно ожидать чего угодно. Поэтому нельзя было давать ему повода. К сожалению, дали сами им козырь в руки и на этом погорели, - сказал Биджиев на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале махачкалинского "Динамо".



Матч 18 тура Российской премьер-лиги "Динамо" Мх - "Пари Нижний Новгород" прошёл 7 декабря в Каспийске и завершился выездной победой волжан со счётом 1:0. Единственный гол в этой игре забил на 37-й минуте нападающий нижегородцев Хуан Боселли, реализовавший пенальти. К этому моменту гости играли в большинстве после прямой красной карточки защитника махачкалинцев Джамала Табидзе на 20-й минуте.

"Красная карточка помогла нам забить первыми". Олусегун - о победе "Пари НН" над "Динамо" Мх

"Был удивлён, что поставили пенальти". Главный тренер "Пари НН" Шпилевский - о победе над "Динамо" Мх

