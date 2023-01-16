– Подписывать Дзюбу сегодня – большой риск. Другое дело, что "Торпедо" находится в такой безнадежной ситуации, что может рискнуть. Ведь есть немалая вероятность, что Артем заиграет и вернется на прежний уровень, снова начнет забивать. Но не исключена и обратная ситуация. Тем более все знают, что у Артема непростой характер. Отчасти поэтому его и побаиваются брать, – цитирует Бушманова RT.
Напомним, что на предыдущей неделе сразу несколько источников, первым из которых был российский журналист Терлецкий, сообщили о готовящемся переходе 34-летнего российского центрального нападающего Артема Дзюбы в московское "Торпедо". Интерес к игроку не стал отрицать и президент "автозаводцев" Илья Геркус, который сказал, что соглашение еще не подписано, но в ближайшем будущем все возможно.
На данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента – в начале ноября 2022 года он расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который переходил минувшим летом. По итогам семнадцати сыгранных туров текущего сезона Российской премьер-лиги "Торпедо" замыкает турнирную таблицу, отставая от зоны стыковых матчей на семь очков.
Бушманов: подписывать Дзюбу – большой риск. Но "Торпедо" находится в такой безнадежной ситуации, что может рискнуть
Бывший российский футболист Евгений Бушманов поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в московское "Торпедо".
Фото: ФК "Адана Демирспор"