Стали известны подробности назначения Шварца в "Динамо"

Стали известны подробности назначения Сандро Шварца главным тренером "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с немецким специалистом рассчитано до лета 2029 года. Тренер приступит к работе с командой на летних сборах, в его штаб войдет Волкан Булут.

Ранее Сандро Шварц являлся главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Всего под его руководством бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений во всех турнирах.

