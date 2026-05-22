Губерниев ответил на вопрос о фаворите в Суперфинале Кубка России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче Суперфинала Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
Дмитрий Губерниев заявил, что не видит фаворитов в предстоящем матче.

"Не вижу тут фаворитов, но у "Спартака" шансы предпочтительнее, потому что они играют дома. Игра будет равная, пусть победит сильнейший.
Обе команды будут сильно хотеть, желать. Кто будет с холодной головой, тот и победит", - сказал Губерниев Metaratings.

В воскресенье, 24 мая, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

