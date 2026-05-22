Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шварца в "Динамо" - "СЭ"

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Сандро Шварца в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По информации "Спорт-Экспресса", Павел Алпатов войдет в тренерский штаб Сандро Шварца в московском клубе.

Ранее в СМИ сообщалось, что ассистентами немецкого специалиста также будут Сергей Паршивлюк и Волкан Булут.

Павел Алпатов является главным тренером "Динамо-2" с начала июля 2023 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 32 матча, одержала 6 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Российский специалист являлся ассистентом в первой команде с 2020 по 2023 год.

