Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шварца в "Динамо" - "СЭ"

По информации "Спорт-Экспресса", Павел Алпатов войдет в тренерский штаб Сандро Шварца в московском клубе.
Ранее в СМИ сообщалось, что ассистентами немецкого специалиста также будут Сергей Паршивлюк и Волкан Булут.
Павел Алпатов является главным тренером "Динамо-2" с начала июля 2023 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 32 матча, одержала 6 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Российский специалист являлся ассистентом в первой команде с 2020 по 2023 год.
Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Сандро Шварца в "Динамо".
