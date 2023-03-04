- Когда тебе приходят предложения от "Зенита" или "Спартака", тяжело отказаться. Такой шанс бывает раз в жизни. На что претендовала бы команда, если бы лидеры не уходили? Тяжело говорить, но, думаю, точно боролись бы за четверку, -приводит мнение Ломаева Sport24.
"Крылья Советов", возглавляемые российским тренером Игорем Осинькиным, вернулись в РПЛ в сезоне 2021/2022. С того момента самарский коллектив покинули лучший бомбардир ФНЛ (40 голов) Иван Сергеев, перешедший в "Зенит", лучший ассистент команды Антон Зиньковский, который пополнил состав "Спартака", защитник Никита Чернов и хавбек Данила Пруцев, который также перебрались в стан красно-белых. Также покинули Самару молодой талант Сергей Пиняев и форвард Максим Глушенков. Они были выкуплены "Локомотивом". В текущем сезоне "Крылья Советов" после 17 сыгранных туров с 20 очками располагаются на 11-й строчке в таблице.
Ломаев: если бы лидеры не уходили "Крылья Советов" боролись бы за четверку
Российский голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев поделился мыслями по поводу постоянного ухода лидеров самарцев в другие клубы.
Фото: РФС