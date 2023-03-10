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Шишкин: таким командам, как "Химки", не место в РПЛ

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Экс-защитник "Спартака" Роман Шишкин прокомментировал ситуацию в подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Химки"
- Трудно комментировать со стороны то, что происходит внутри клуба. Могу сказать одно: драка - это всегда плохо. Если происходит драка, значит, в клубе есть проблемы. Заслуживают ли "Химки" того, чтобы играть в РПЛ? Я и до этого говорил: там очень много нефутбольных вещей, которые отвлекают команду от игры в футбол. От этого все беды, поэтому клуб и находится в зоне вылета. На мой взгляд, таким командам не место в чемпионате, - передает слова Шишкина "Чемпионат".

Ранее появилась информация о конфликте, который произошел между главным тренером подмосковных "Химок" Спартаком Гогниевым и отстраненными от основного состава футболистами команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. По данным СМИ, между специалистом и игроками произошла перепалка на повышенных тонах с применением нецензурных выражений, которая едва не переросла в драку. Также появлялась информация о возможном увольнении Гогниева по итогам этого инцидента, однако она была опровергнута генеральным директором красно-черных Николаем Оленевым.

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Химки Шишкин
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