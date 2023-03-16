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Орлов – о голе "Динамо": Караваев и Чистяков несут ответственность. Разгильдяйство!

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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов поделился своими соображениями по поводу забитого мяча "Динамо" в ворота "Зенита" (1:1 5-4 пен.) в плей-офф Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" очень расхлябанно начал матч. Как можно пропускать в самом дебюте? На 10-й секунде. Как Нгамале получил мяч в этой зоне и пробил? Кто несет ответственность? Караваев и Чистяков. Почему его оставили одного? Думали, что он не попадет. А динамовец попал! Несобранность! Разгильдяйство! – приводит мнение Орлова "СЭ".

"Зенит" у себя дома впервые с 2014 года проиграл "Динамо". Столичный коллектив обыграл петербуржцев в серии 11-метровых, тем самым выбив команду Семака из Кубка России. Этот матч примечателен тем, что прошлогодний финалист турнира сумел открыть счет уже на 10-й секунде матча. После розыгрыша с центра поля, мяч подхватил камерунский нападающий москвичей Муми Нгамале и ударил из-за пределов штрафной. Мяч угодил в штангу, а от каркаса ворот попал в голкипера хозяев Александра Васютина, который проводил свой 4-й официальный матч за "Зенит", и пересек линию ворот. Футболист команды Славиши Йокановича наносил удар из зоны двух защитников коллектива из Санкт-Петербурга Вячеслава Караваева и Дмитрия Чистякова.


Кубок России Орлов Караваев Чистяков Зенит
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