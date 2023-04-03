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Голкипер "Сочи" Адамов: недоволен, что Джанаев играет чаще, но я работаю, жду свой шанс

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Российский вратарь "Сочи" Денис Адамов высказался по поводу своего игрового времени.
Фото: ТАСС
- Матч с "Динамо" повлияет на перспективы с точки зрения получения большего количества игрового времени? Посмотрим. Это уже к тренеру вопросы. Во второй части сезона чаще играет Джанаев? Понятное дело, что я недоволен этим. Но я работаю, жду свой шанс. С "Динамо" его получил. Рад, что так все произошло, -приводит слова Адамова Sport24.

25-летний воспитанник "Краснодара" Денис Адамов пополнил состав "Сочи" зимой 2021 года. С того момента футболист провел за южный коллектив 26 игр, в которых сумел 8 раз оставить свои ворота в неприкосновенности, пропустив при этом 35 голов. В этом сезоне Адамов провел за "барсов" 14 встреч, в которых мяч в сетке его ворот оказался 26 раз. Также на счету Дениса 1 "сухой" матч. В основе дружины Курбана Бердыева на поединок 21-го тура против "Динамо" (2:0) вышел Сослан Джанаева, но уже через 25 минут игры голкипер получил красную карточку и заработал 11-метровый. Вышедший на поле Адамов не только сумел отразить удар динамовца Даниала Фомина, но еще отметился рядом спасений, которые позволили "Сочи" увезти из Москвы 3 очка.


Адамов Сочи Джанаев
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