"Такое случается в футболе. Вероятно, они расстались не на хорошей ноте. Это говорит о его IQ", - сказал Петржела "СЭ".
Форвард "Локомотива" Артем Дзюба, несколько лет игравший под руководством главного тренера "Зенита" Сергея Семака, в первой игре против бывшей команды не пожал руку наставнику "сине-бело-голубых" после окончания матча, закончившегося победой петербуржцев.. Сам игрок объяснил это тем, что просто не видел Семака.
"Зенит" набрал 54 очка в 22-х проведенных турах и увеличил отрыв от второго места до 10 баллов. "Ростов", занимающий вторую строчку, проведет свой матч 22-го тура РПЛ сегодня, в гостях у "Оренбурга".
Петржела - об отказе Дзюбы пожать руку Семаку: это говорит о его IQ
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался по поводу ситуации с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой, в которой он не пожал руку тренеру петербуржцев после матча 22-го тура РПЛ (1:2).
Фото: Чемпионат.com