Семин объяснил, за счет чего "Зенит" обогнал "Краснодар" в чемпионской гонке

- Две команды на протяжении всего чемпионата вели борьбу.
"Зенит" выиграл чемпионство за счёт опыта и единственной ошибки "Краснодара", совершённой в матче с "Динамо".
"Зенит" был хладнокровен, не было никакой паники, - приводит слова Семина "Чемпионат".
Вчера, 17 мая, петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" в 30 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший пенальти в первом тайме. На 73-й минуте южане остались в меньшинстве после удаления Дмитрия Чистякова.
Таким образом, команда Сергея Семака в турнирной таблице российского чемпионата обогнала "Краснодар" на два балла и стала чемпионом России. Для петербуржцев это чемпионство стало седьмым за последние восемь лет, по итогам прошлого сезона золотые медали завоевал "Краснодар".