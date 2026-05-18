Галактионов высказался о возможном уходе Батракова из "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал возможный уход Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Галактионова, на данный момент предложений по Батракову нет.

- Показалось, что Батраков сегодня прощался с "Локомотивом? Ключевое слово — показалось.
Понимание по будущему Батракова должно коррелироваться с фактами. На сегодняшний день официальных предложений в клубе по Алексею нет, - приводит слова Галактионова Sport24.

В сезоне-2025/26 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и отметился 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов заявил, что Батраковым интересуются клубы из "недружественных стран", но в их число не входит Англия.

