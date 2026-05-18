Галактионов назвал лучшего тренера в РПЛ по итогам сезона

- Семак, потому что он выиграл чемпионат. От всей души поздравляю Сергея Богдановича. Думаю, это заслуженно, - приводит словам Галактионова Sport24.
Петербургский "Зенит" стал чемпионом России, набрав 68 баллов в 30 встречах - "Краснодар" завоевал серебряные медали, в активе команды 66 очков по итогам 30 матчей. Напомним, что сине-бело-голубые в седьмой раз стали чемпионами страны за последние восемь лет. Также "Зенит" благодаря завоеванному чемпионству стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.