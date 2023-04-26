- Не время говорить о возможном трансфере — "Зенит" сейчас борется за чемпионство! Но от клубов АПЛ предложений по Ренану нет, - приводит комментарий агента "Чемпионат".
Роберт Ренан был приобретен "Зенитом" зимой текущего года. Футболисту сразу же удалось стать основным защитником невского клуба. С момента старта весенней части национального первенства бразилец поучаствовал во всех 7 поединках. Пока игрок не сумел записать на свой счет какие-либо голевые действия. Недавно в иностранных СМИ появились сведения, что два клуба АПЛ заинтересованы в услугах Ренана и намерены уже летом попытаться приобрести его в свою команду. В октябре Роберту исполнится 20 лет. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны "Реала". "Зенит" после 24 туров располагается на 1-й строчке, имея в своем активе 58 очков.
Агент: предложений от клубов АПЛ по Ренану нет
Агент бразильского защитника "Зенита" Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсии дал комментарий по поводу информации о том, что английские клубы заинтересованы в игроке.
Фото: "Чемпионат"