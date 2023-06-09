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Терюшков: то, что произошло в финале Лиги конференций, в России произойти не может. Футбольным хулиганам доступ закрыт

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Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков отреагировал на инцидент с брошенным пивным стаканом в голову футболиста "Фиорентины" Кристиано Бираги в финале Лиги Европы.
Фото: Globall Look Press
– С уверенностью можно сказать – то, что произошло в прошлом году на "Стад де Франс" на финале Лиги чемпионов и позавчера на "Фортуна Арене" в Праге на финале Лиги Конференций, в России произойти не может. Безопасность на наших стадионах обеспечивается на высоком уровне, футбольным хулиганам доступ закрыт. Культура боления, переболев заморскими вирусами, восстановится и приобретет достойное выражение, – приводит слова Терюшкова "РБ Спорт".

С 1 января для посещения матчей чемпионата России обязательно требуется Fan ID. Введение обязательного паспорта болельщика привело к резкому оттоку зрителей с трибун и спровоцировало бойкот со стороны большинства активных фанатов клубов РПЛ.

На этой неделе на 33-й минуте финала Лиги конференций между "Фиорентиной" и "Вест Хэмом" (1:2) в голову капитана итальянской команды Кристиано Бираги прилетел пивной стакан с трибуны, на которой находились болельщики "молотобойцев". В результате попадания постороннего предмета в затылок у защитника возникло обильное кровотечение. После оказания первой медицинской помощи игра была остановлена. Впоследствии "Фиорентина" выступила с официальным заявлением по инциденту, отметив, что итальянцу наложили восемь швов.


Fan ID Терюшков Фиорентина Вест Хэм Лига конференций
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