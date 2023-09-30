"Эпизод с Вагнером — игровой, он специально шел на меня и мог сломать мне ногу, но я не держу на него зла", — сказал Джудович.
Спортсмен отметил, что его поразило другое. Матч проходил в Химках, а когда Джудовича уносили на носилках с поля, его закидывали монетами и зажигалками. Его это обидело сильнее, чем поступок Вагнера.
Источник: Metaratings.
Экс-защитник нальчикского "Спартака": Вагнер Лав специально шел на меня и мог сломать мне ногу
Экс-форвард нальчикского "Спартака" Миодраг Джудович вспомнил, как получил травму в борьбе с тогдашним нападающим ЦСКА Вагнером Лавом.
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