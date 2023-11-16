— У нас тренер по физподготовке итальянец Серджо Джовани. Серджо все время дает анализ рынка, у нас много друзей — агентов, спортивных директоров из Италии. Сейчас разговоры очень серьезные. Переход, скорее всего, зимой будет, несмотря на то, что “Краснодар” борется за чемпионство. Это один из самых сильных игроков в нашем чемпионате.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник сборной Армении и “Краснодара” Эдуард Сперцян попал в сферу интересов итальянского гранда. По сведениям Sky Sport, атакующего хавбека “быков” в зимнее трансферное окно может заполучить туринский “Ювентус”.
23-летний Эдуард Сперцян является воспитанником “Краснодара”. Его действующее соглашение с южанами рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Армении в 15 миллионов евро.
После 15 туров чемпионата России по футболу “Краснодар” имеет на своем счету 32 балла. Подопечные Владимира Ивича располагаются на первом месте в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Талалаев: переход Сперцяна, скорее всего, будет зимой. Разговоры в Италии очень серьезные
Главный тренер подмосковных “Химок” Андрей Талалаев считает, что полузащитник “Краснодара” и сборной Армении Эдуард Сперцян в ближайшее время продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Краснодар"