Черчесов ответил, чем "Спартак" при Карседо отличается от команды Станковича

"Отличия всегда есть, они в нюансах. У них новый тренер, понятно, мы их изучаем, стараются играть в немного другой футбол. Не могу сказать, что что-то сильно отличается.
Расставлены по-другому, играют более комбинационно. Естественно, у них постоянно какие-то изменения в тактическом плане", - сказал Черчесов.
Матч между "Ахматом" и "Спартаком" состоится в это воскресенье, 19 апреля. Матч 25?го тура Российской Премьер-Лиги пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 17:00 по московскому времени.
Напомним, в первом круге грозненская команда устпила красно-белым на своем поле со счетом 1:2. Тогда спартаковцев возглавлял Деян Станкович. В январе этого года главным стренером столичной команды стал Хуан Карлос Карседо.
