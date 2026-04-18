Ростов
0 - 1 0 1
СочиЗавершен

Енисей
3 - 0 3 0
ЧелябинскЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

Черчесов ответил, чем "Спартак" при Карседо отличается от команды Станковича

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поделился мнением об игре "Спартака".
Фото: ФК "Ахмат"
"Отличия всегда есть, они в нюансах. У них новый тренер, понятно, мы их изучаем, стараются играть в немного другой футбол. Не могу сказать, что что-то сильно отличается.

Расставлены по-другому, играют более комбинационно. Естественно, у них постоянно какие-то изменения в тактическом плане", - сказал Черчесов.

Матч между "Ахматом" и "Спартаком" состоится в это воскресенье, 19 апреля. Матч 25?го тура Российской Премьер-Лиги пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, в первом круге грозненская команда устпила красно-белым на своем поле со счетом 1:2. Тогда спартаковцев возглавлял Деян Станкович. В январе этого года главным стренером столичной команды стал Хуан Карлос Карседо.

Источник: "Матч ТВ"

