Ростов
0 - 1
Сочи

Енисей
3 - 0
Челябинск
Торпедо
2 - 0
КАМАЗ

"Чуть сознание не потерял". Игрок "Сочи" поделился эмоциями после победы над "Ростовом"

Нападающий "Сочи" Владимир Ильин прокомментировал победу в матче с "Ростовом" в 25-м туре чемпионата России (1:0).
Фото: ФК "Сочи"
"Эмоции непередаваемые! Всегда приятно побеждать, тем более в нашей ситуации. Когда мы забили гол, я был на скамейке. Сидели, переживали, вскакивали в каждом моменте, чувствовали, что гол назревает.

И когда Киря забил, я так резко вскочил с места и чуть сознание от эмоций не потерял (смеется). Настроение сейчас очень радостное, словами не передать, что чувствую", - сказал Ильин.

"Сочи" одержал в гостях победу над "Ростовом" в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Три очка сочинцам принес гол капитана команды Кирилла Заики на 89-й минуте игры.

Напомним, что в текущем чемпионате России "барсы" еще не выигрывали дважды подряд. В прошлом туре подопечные Игоря Осинькина победили на выезде московский ЦСКА (1:0).

Источник: "Матч ТВ"

