"Чуть сознание не потерял". Игрок "Сочи" поделился эмоциями после победы над "Ростовом"

И когда Киря забил, я так резко вскочил с места и чуть сознание от эмоций не потерял (смеется). Настроение сейчас очень радостное, словами не передать, что чувствую", - сказал Ильин.
"Сочи" одержал в гостях победу над "Ростовом" в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Три очка сочинцам принес гол капитана команды Кирилла Заики на 89-й минуте игры.
Напомним, что в текущем чемпионате России "барсы" еще не выигрывали дважды подряд. В прошлом туре подопечные Игоря Осинькина победили на выезде московский ЦСКА (1:0).
