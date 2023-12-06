"Нужно уезжать не потому, что здесь как-то плохо или что-то подобное, а потому, что переход в европейский клуб — это действительно шаг вперед для любого футболиста. Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ, плюс там есть еврокубки. И когда я говорю о том, что нужно уезжать, то подразумеваю под этим только самое положительное", — цитирует Тикнизяна "РБ Спорт".
В СМИ появлялись слухи о том, что 24-летним Тикнизяном интересуются клубы из итальянской Серии А. Сам защитник рассказывал, что он очень хочет выступать в Испании.
В сезоне-2023/24 армянский футболист сыграл 22 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт спортсмена с командой рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermakt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
"Локомотив" располагается на шестом месте, набрав 28 очков за 17 матчей РПЛ.
Тикнизян: нужно уезжать в Европу из России, потому что это действительно шаг вперед для любого футболиста
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о переходе футболистов из РПЛ в европейские чемпионаты.
Фото: ФК "Локомотив"