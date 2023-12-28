- Мне кажется, вторая часть будет очень интересной. Те же ЦСКА, "Локомотив", "Спартак" или "Динамо". Мое мнение - что они такие же претенденты на чемпионство, как и "Зенит" и "Краснодар", - цитирует Гогниева Metaratings.ru.
По итогам осенней части сезона-2023/2024 турнирную таблицу Российской премьер-лиги возглавляет "Краснодар", набравший 38 очков в 18 матчах. На 2 очка от "быков" отстаёт идущий вторым "Зенит". Московские "Динамо" (32 очка), "Локомотив" (31 очко) и "Спартак" (30 очков) занимают третье, четвёртое и пятое места соответственно. ЦСКА с 28 очками находится на восьмой позиции, выше "армейцев" в таблице располагаются "Крылья Советов" (29 очков) и "Рубин" (28 очков).
Гогниев: ЦСКА, "Локомотив", "Спартак" и "Динамо" - такие же претенденты на чемпионство, как "Зенит" и "Краснодар"
Экс-главный тренер "Химок" Спартак Гогниев рассказал о своих ожиданиях от весенней части РПЛ текущего сезона.
Фото: РПЛ