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Агент: "Сочи" не вылетит в конце сезона, если Чистяков будет получать игровую практику

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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Сочи" Дмитрия Чистякова, поделился мыслями о перспективах команды на вторую часть сезона.
Фото: "Матч ТВ"
"Дмитрий в "Сочи" всем доволен. Думаю, что "Сочи" не вылетит в конце сезона, если Дмитрий будет получать игровую практику", - цитирует агента "Спорт День за Днем".

Напомним, 14 января было официально объявлено о переходе центрального защитника Дмитрия Чистякова на правах аренды до конца текущего сезона из "Зенита" в "Сочи". В нынешнем сезоне игрок провел на поле в сине-бело-голубой футболке лишь 144 минуты в РПЛ и не отметился голевыми действиями.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне прямого вылета. "Барсы" набрали 11 очков в 18 сыгранных турах.

Чистяков Сочи
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