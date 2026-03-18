Дивеев высказался о пенальти в матче "Зенит" - "Динамо" Махачкала

- Честно, момент с пенальти не видел.
Просто когда со мной был момент — я скидывал, мне наступили на ногу. Это пенальти или нет? Не знаю, как трактовать. Не думаю об этом, - цитирует Дивеева "Чемпионат".
Сегодня, 18 марта, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над махачкалинским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Дуран - колумбийский форвард в компенсированное к первому тайму время реализовал одиннадцатиметровый удар.
В следующем этапе нижней сетки турнира Кубка страны команде Сергея Семака предстоит сыграть с проигравшим в противостоянии "Динамо" - "Спартак". Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.