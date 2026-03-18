Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
7 - 2 7 2
НьюкаслЗавершен
Ливерпуль
23:00
ГалатасарайНе начат
Бавария
23:00
АталантаНе начат
Тоттенхэм
23:00
АтлетикоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Брага
4 - 0 4 0
ФеренцварошЗавершен

Дивеев высказался о пенальти в матче "Зенит" - "Динамо" Махачкала

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев высказался о пенальти в матче Кубка России с махачкалинским "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
По словам Дивеева, он не видел момент.

- Честно, момент с пенальти не видел.

Просто когда со мной был момент — я скидывал, мне наступили на ногу. Это пенальти или нет? Не знаю, как трактовать. Не думаю об этом, - цитирует Дивеева "Чемпионат".

Сегодня, 18 марта, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над махачкалинским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Дуран - колумбийский форвард в компенсированное к первому тайму время реализовал одиннадцатиметровый удар.

В следующем этапе нижней сетки турнира Кубка страны команде Сергея Семака предстоит сыграть с проигравшим в противостоянии "Динамо" - "Спартак". Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится