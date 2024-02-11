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Агент форварда "Порту" Вендела: клуб рассматривает предложение ЦСКА

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Футбольный агент Андре Кьюри, представляющий интересы бразильского нападающего "Порту" Вендела, поделился деталями переговоров по трансферу своего клиента в ЦСКА.
Фото: Imago
"Мы продолжаем переговоры по трансферу Вендела в ЦСКА. Клуб рассматривает новое предложение ЦСКА", - цитирует агента источник.

Сообщалось, что московский ЦСКА предложил "Порту" 2.5 миллиона евро за 23-летнего бразильского нападающего Вендела. Португальский клуб требует в два раза больше.

Текущий сезон Вендел проводит во второй лиге Португалии, где в составе "Порту Б" записал на свой счет 12 голов и оформил 6 голевых передач в 17-ти матчах. Контракт бразильца с его действующим клубом рассчитан до лета 2024-го года.

Источник: "Sport 24"

Вендел Порту ЦСКА Российские трансферы
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