В ЦСКА высказались о возможном приобретении Пестрякова

— Правда, что ЦСКА сделал предложение "Акрону" по Пестрякову?
— Это неправда, - приводит слова Брейдо "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА предложил тольяттинскому "Акрону" 500 миллионов рублей за полузащитника Дмитрия Пестрякова, однако получил отказ. Сообщалось, что вероятность трансфера зимой невелика.
В текущем сезоне Дмитрий Пестряков провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста (8 декабря исполнится 19 лет) в 1,5 миллиона евро.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Акрона" Дмитрия Пестрякова.
Фото: ФК "Акрон"