Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
1 - 0 1 0
Монако1 тайм
Лилль
23:00
МарсельНе начат

Хиддинк: Аршавин сильнее Дембеле в прайме. Жаль, что Андрей не выиграл "Золотой мяч"

Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил Андрея Аршавина с футболистом "ПСЖ" Усманом Дембеле.
Фото: GETTY IMAGES
"Без сомнений, Андрей Аршавин в своем прайме сильнее, чем Усман Дембеле из "ПСЖ". Очень жаль, что Андрей так и не выиграл "Золотой мяч", он заслуживал его и был близок к этому. Это выдающийся футболист, который у меня ассоциируется с российским футболом", - приводит слова Хиддинка "РБ Спорт".

Напомним, что российский футболист Андрей Аршавин занял шестое место в голосовании на "Золотой мяч"-2008, а французский вингер Усман Дембеле в 2025 году стал обладателем индивидуальной награды. По итогам прошлого сезона "ПСЖ", за который выступает Усман Дембеле, стал чемпионом Франции, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Андрей Аршавин выступал за петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и казахстанский "Кайрат", а также становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится