"Без сомнений, Андрей Аршавин в своем прайме сильнее, чем Усман Дембеле из "ПСЖ". Очень жаль, что Андрей так и не выиграл "Золотой мяч", он заслуживал его и был близок к этому. Это выдающийся футболист, который у меня ассоциируется с российским футболом", - приводит слова Хиддинка "РБ Спорт".
Напомним, что российский футболист Андрей Аршавин занял шестое место в голосовании на "Золотой мяч"-2008, а французский вингер Усман Дембеле в 2025 году стал обладателем индивидуальной награды. По итогам прошлого сезона "ПСЖ", за который выступает Усман Дембеле, стал чемпионом Франции, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Андрей Аршавин выступал за петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и казахстанский "Кайрат", а также становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.
Хиддинк: Аршавин сильнее Дембеле в прайме. Жаль, что Андрей не выиграл "Золотой мяч"
Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил Андрея Аршавина с футболистом "ПСЖ" Усманом Дембеле.
Фото: GETTY IMAGES