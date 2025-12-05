Канчельскис: доминирование "Зенита" в РПЛ закончилось

"Результаты последних двух лет говорят о том, что доминирование "Зенита" в РПЛ закончилось. Сейчас лучшие российские клубы сравнялись по силе, и борьба за чемпионство стала интереснее. Но "Зенит" все равно - главный претендент на титул в этом сезоне. Скорее всего, он и выиграет трофей, просто сделает это в упорной борьбе", - поделился Канчельскис.
"Зенит" завоевывал золотые медали чемпионата России на протяжении шести лет подряд (2018/19 - 2023/24). По итогам минувшего розыгрыша РПЛ чемпионом страны впервые в истории стал "Краснодар".
В сезоне-2024/25 чёрно-зелёные также лидируют в Премьер-Лиге после 17 проведённых матчей. В активе подопечных Мурада Мусаева 37 набранных очков. "Зенит" занимает третье место с 36 очками, уступая идущему вторым ЦСКА по дополнительным показателям. Также в группе лидеров располагаются "Локомотив" (34 очка) и "Балтика" (32).
Источник: "РБ Спорт".
Фото: официальный сайт "Зенита"