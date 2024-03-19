- Наше футбольное и вообще спортивное сообщество сегодня потеряло гениального человека. С Василием Уткиным можно было соглашаться или нет, но всегда было интересно спорить. Он давно стал примером и ментором для коллектива журналистов и комментаторов. Покойся с миром, легенда.
Напомним, о смерти 52-летнего журналиста и комментатора Василия Уткина стало известно сегодня, 19 марта. На российском телевидении Уткин работал с 1994 года. В 2004 и 2005 годах он становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Лучший спортивный комментатор". Также Уткин был известен по телепередаче "Футбольный клуб", которую вел с середины 90-х и возобновил летом 2018 на своем авторском канале в YouTube. Последние годы являлся владельцем медиафутбольного клуба "Эгриси".
Источник: ТАСС
Алаев: с Уткиным можно было соглашаться или нет, но всегда было интересно спорить. Покойся с миром, легенда
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал смерть известного футбольного комментатора Василия Уткина.
Фото: ФК "Эгриси"